in casa Inter a centrocampo le scelte sono quasi obbligate in vista del derby contro il Milan di domani sera

Se in attacco regnano i dubbi, in casa Inter a centrocampo le scelte sono quasi obbligate in vista del derby contro il Milan di domani sera.

Kristjan Asllani sarà indisponibile sia in Coppa Italia che in Champions League, mentre Nicolò Barella salterà la prossima partita di campionato per squalifica. Inzaghi dovrà quindi affidarsi a Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con Barella al suo fianco nel derby, dove indosserà la fascia da capitano.