"Dal bilancio del Milan intanto emerge un particolare che chiarisce meglio la natura dell’investimento di 40 milioni per lo stadio a San Donato ". Il quotidiano La Stampa si riferisce alla questione stadio nell'articolo dedicato alla sconfitta del Milan per mano del Napoli di Conte che, in attesa dell'impegno dell'Inter a Empoli alle 18.30, si è portato a +7 in classifica.

Proprio in riferimento ai 40 mln per lo stadio San Donato (ma da giorni ormai si parla dell'idea di restare a San Siro e costruire attorno al Meazza un nuovo impianto.ndr) "Red Bird quei soldi li ha prestati a Sportlifecity, società acquistata dal Milan un anno fa. Quindi sono soldi parcheggiati all’interno del perimetro rossonero, non già spesi per il progetto. Ma adesso i rossoneri hanno problemi molto più ravvicinati", si legge. Con riferimento alla sconfitta dei rossoneri che li ha portati a 11 punti dalla vetta (con una partita da recuperare in data da definire.ndr).