Come spiegato nella nota del Comune è stata presentata ai ministri l'ipotesi della costruzione di un nuovo impianto a San Siro e le linee guida sul futuro del vecchio impianto. In parallelo si attende infine la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva delle aree e dello stadio, che i club acquisteranno dall’amministrazione, conclude il quotidiano economico.