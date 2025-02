"Proprio in Europa non si è mai visto quello strano snobismo di chi si sente troppo sicuro di sé, il male inconscio denunciato dal saggio Mkhitaryan. Il discorso dell’armeno non è piaciuto ai tifosi, almeno a leggere i rimbrotti sui social, ma non ha creato fastidio in società: Micki ha lo status per pronunciarsi, una certa superficialità era troppo evidente per essere taciuta", spiega La Gazzetta dello Sport.