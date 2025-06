L'attesa è finita: questa notte prenderà ufficialmente il via il primo Mondiale per Club a 32 squadre della storia. Fra montepremi da urlo e calendario intasatissimo, il Corriere dello Sport ne parla così: "Alla fine della fiera, sarà comunque il dio denaro a condurre le danze. Con buona pace di chi aveva posto la questione etica del "si gioca troppo", denunciando i calendari ultra-affollati, ricordando il boomerang commerciale delle emozioni inflazionate e alzando la voce sui rischi per la salute degli atleti.

Le voci fuori dal coro resteranno inascoltate, incluse quelle di Carvajal e Rodri, vittime della loro stessa profezia e rimasti a lungo fermi per i crociati andati ko: uno dopo l'altro, si sono arresi tutti. Il Mondiale della discordia si gioca e la caccia al montepremi da un miliardo scatterà stanotte, ore 2.00 in Italia, con la sfida tra i faraoni dell'Al-Ahly, egiziani del Cairo, e l'Inter Miami di Leo Messi. Senza Ronaldo e il suo Al-Nassr, dovendo rinunciare pure ad altri due simboli planetari come Salah e Yamal, la Fifa si è battuta per avere almeno la Pulce: la squadra della Florida non si era infatti qualificata, eppure l'hanno inclusa grazie a un curioso regolamento che ha finito per premiarla con una wild card come vincitrice della regular season di un campionato, la Mls, poi vinto da altri, i Los Angeles Galaxy. Si parte all'Hard Rock Stadium, giusto per far capire al mondo che chi paga la banda, dopotutto, sceglie sempre la musica".