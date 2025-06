“La Fifa per venire incontro alle esigenze dei club ha attivato una nuova finestra di mercato, aperta fino a domani che poi è anche l’ultimo giorno per presentare le liste dei giocatori che parteciperanno al Mondiale, anche se a Zurigo permetteranno ulteriori cambi fino al 3 luglio in base a esigenze e casi particolari” aggiunge la Rosea.

Non ci sarà Cristiano Ronaldo: l’Al Nassr non ha trovato l’accordo per il suo rilascio, nonostante il forte interesse della FIFA. Secondo La Gazzetta dello Sport, per stimolare la vendita dei biglietti — finora inferiore alle aspettative — gli organizzatori hanno dimezzato i prezzi per l’incontro inaugurale.