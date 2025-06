"Il Fluminense, conquistato il Mondiale per Club grazie alla vittoria della Libertadores 2023, nonostante parta con gli sfavori del pronostico contro l’Inter, proverà a compiere l’impresa. Al momento la rappresentativa di Rio de Janeiro, sesta nel campionato nazionale, ma comunque a quattro punti dal Flamengo capolista, non è quella squadra tutto talento, voglia di arrivare lontano e giovani carioca da lanciare nel calcio europeo e in cerca di un futuro luminoso, ma quasi l’opposto. L’undici di Renato Portaluppi, alias Gaucho, è un team esperto, solido, che fa delle praticità la sua qualità migliore. In difesa l’ex Milan Thiago Silva, assente nell’ultimo match, sarà recuperato. L’ex rossonero è il leader - insieme al portiere Fabio - di un reparto consolidato e granitico, al quale non è semplice segnare (...)".