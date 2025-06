"Chiude da trequartista, come se avesse ancora 25 anni", il commento di Tuttosport su Mkhitaryan

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 15:32)

Poche le sufficienze per l'Inter nell'esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey secondo Tuttosport. La palma del migliore in campo è da suddividere tra Mkhitaryan e Carlos Augusto, entrambi 6,5: "A corrente alternata, ma è comunque quello che tira fuori le cose migliori a centrocampo e che i compagni cercano per un'ispirazione non sempre pervenuta. Chiude da trequartista, come se avesse ancora 25 anni", il commento su Mkhitaryan.

"È per distacco il migliore dei suoi nel primo tempo, con tanto di assist per la rete del pari. Si conferma in palla, come lo era stato nel finale di stagione", quello invece su Carlos Augusto. Sufficienza (voto 6) per Bastoni, Lautaro, Sebastiano Esposito, Luis Henrique e Dimarco mentre rimandati (5,5) in tanti, da Pavard a Darmian passando per Barella e Sucic.

Bocciatura (voto 5) per Acerbi, Sommer, colpevoli sul gol di Ramos, e anche Thuram, praticamente mai in partita nella mezz'ora in cui è sceso in campo.

PAGELLE TUTTOSPORT MONTERREY-INTER 1-1 — Sommer 5

Pavard 5,5 (Luis Henrique 6)

Acerbi 5

Bastoni 6

Darmian 5,5

Barella 5,5

Asllani 6 (Sucic 5,5)

Mkhitaryan 6,5 (Zalewski sv)

Carlos Augusto 6,5 (Dimarco 6)

Esposito 6 (Thuram 5)

Lautaro 6