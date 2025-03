Va in scena questa sera a San Siro la sfida tra Inter e Monza . Inzaghi ancora una volta proverà a gestire le forze dei suoi calciatori, e in tal senso si affiderà a un turnover "ragionato": pochi cambi e qualche titolare chiamato agli straordinari.

In particolare, secondo il Corriere dello Sport, a centrocampo giocherà il terzetto dei titolarissimi: "Dal momento che in Champions Calhanoglu è subentrato e Mkhitaryan non ha affatto giocato, entrambi stasera partiranno da titolari. Il terzo dei titolarissimi, Barella, pare avvantaggiato su Frattesi, ma sul sardo pende il rischio della squalifica essendo diffidato in campionato così come in Champions.