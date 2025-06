"La seconda Inter di Chivu, in cui ha fatto l’esordio tra i titolari Luis Henrique, si è avvicinata di più - almeno a livello tattico - a quella che ha in testa l’allenatore: la più importante variazione sul tema rispetto al quadriennio inzaghiano sarà il fatto di andare oltre al play “alla Calhanoglu” (che ieri non c’era per infortunio ma che non è certamente più tra gli incedibili per il club)".