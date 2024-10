Come riferisce oggi in edicola Tuttosport, Oaktree ha in mente di rivoluzionare gran parte della dirigenza dell'Inter

Marco Macca Redattore 25 ottobre - 08:45

Come riferisce oggi in edicola Tuttosport, Oaktree ha in mente di rivoluzionare gran parte della dirigenza dell'Inter, tra l'area corporate e quella della comunicazione. Ecco i motivi che starebbero dietro questa scelta: