"Scuro in volto, deluso e arrabbiato. E adesso anche sotto esame per il futuro. Un Thiago Motta così si è visto raramente. La fotografia del tecnico a fine partita la dice lunga sul fallimento della missione olandese. La Juventus ripiomba nell’incubo, come nel 2022 dopo l’eliminazione alla prima fase. È bastato accendere il Philips Stadion – e i 35 mila tifosi del Psv - per spegnere la squadra di Motta e salutare in anticipo la Champions. Ai bianconeri stavolta sarebbe bastato anche uno di quegli infiniti pareggini che ne hanno rallentato la corsa in campionato, invece contro il Psv di Perisic è andata peggio del peggio. Un naufragio pericoloso, anche dal punto di vista dello spirito e della cattiveria agonistica", scrive La Gazzetta dello Sport.