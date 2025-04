TS – Mourinho e Inzaghi, così vicini e… così lontani: uno ha fatto il Triplete, l’altro lo sogna

Il portoghese l’etichetta di “Special One” se l’è stampata addosso da solo. Erano gli anni belli in cui decideva - con le sue mille trovate mediatiche - le prime pagine, ma faceva anche incetta di titoli. La coccarda si è un po’ impolverata nel tempo e ingiallita nelle ristrettezze estetiche di un calcio che al risultato ha sacrificato tutto il resto, fino a inseguire trofei sempre meno importanti nella provincia del pallone europeo. Mentre Theo dribblava Inzaghi, una trance agonistica di ben altro spessore portava Mourinho - che rischia fino a 10 giornate di squalifica - a prendere per il naso l’allenatore avversario Okan Buruk, reo di avergli rivolto una mezza frase sgradita. Il tutto, dopo averlo battuto nel derby di Istanbul: perché Mou vince ancora oggi, è nella sua natura, ma finisce per sembrare la controfigura del grande comunicatore che è sempre stato. Rissoso, senza essere graffiante.

A chilometri di distanza, in quella Milano nerazzurra che non ha mai dimenticato il portoghese, il “Normal One” all’arbitro non fa le manette all’arbitro ma gli porge le scuse - se convinte o convincenti è un altro discorso -, dopo averlo contestato platealmente e diventa ogni giorno un po’ più speciale. Per il gioco espresso sul campo, ma pure per i risultati che insegue. Su questi ultimi, ha sempre avuto ragione José: sono l’unica cosa per cui si viene giudicati, alla fine. Anche quando si tratta di due allenatori che non potrebbero essere più diversi", si legge.