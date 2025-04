Sempre il CorSport conferma come non ci sia nessun rigore per il contatto Reijnders-Taremi nell'area rossonera ad inizio ripresa e non c'è niente neanche al settimo del secondo tempo sulla respinta di De Vrij. "A livello disciplinare l'arbitro ha cercato di placare gli animi fin dal primo tempo anche facendo prevenzione e richiamando i due allenatori. Al 25' pt ha rischiato il cartellino giallo Bisseck per l'intervento su Leao. La prima ammonizione l’ha ricevuta al 26' st Calhanoglu per un fallo commesso per interrompere la ripartenza di Reijnders. Regolare la rete del vantaggio del Milan: Jovic era tenuto in gioco dalla linea difensiva dell'Inter. Ok anche il gol del 3-0 di Reijnders", conferma poi il CorSport.