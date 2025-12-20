Il Bologna torna in parità grazie a un rigore assegnato al Var. L'Inter si vede, invece, togliere il rigore assegnato dall'arbitro, questa la moviola secondo La Gazzetta dello Sport:
Moviola GdS – Bisseck, giusto il fallo di mano. Rigore Bonny? “Al monitor si vede che…”
Al 31’ p.t. Bisseck in area, tocca con la mano destra: Chiffi al monitor anche per valutare il contatto con Castro un attimo prima del tocco, che è ininfluente. All’11’ s.t. fischiato in diretta un fallo in area di Heggem su Bonny, ma al monitor si vede come sia l’attaccante a cercare il contatto sterzando a sinistra con la gamba sinistra che va anche a toccare la destra del norvegese
