"Al 38’, eurogol di Arnautovic, tiro imparabile che però ha due ampie ombre: la prima, Dumfries trattiene Rovella che (in teoria) può andare a schermare il tiro dell’1-0; la seconda, sulla visuale di Mandas c’è De Vrij che pare proprio in fuorigioco e nè Fabbri né il Var sollevano dubbi (e i dubbi ci sono) sull’”offside attivo”. Al 30’ st Gigot da dietro su Correa in area: ok rigore e giallo. Al 34’, Ibrahimovic, già ammonito, entra col ginocchio sulla schiena di Pavard. Era da 2° giallo", analizza La Gazzetta dello Sport.