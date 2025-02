"Se è vero che un pestone (punta o collo del piede c’è rischio-incolumità) è da giallo, già al 3’ Kolo Muani andava ammonito su Barella. Al 20’, su occasione doppia della Juve, Nico addomestica la palla in corsa col braccio sinistro. Al 40’, Conceiçao blocca in volata Dumfries: era azione potenzialmente pericolosa, quindi da giallo. Al 46’, niente braccio in area di Gatti: vede bene. Ripresa: McKennie ha lo sguardo orizzontale, il suo piede si appoggia (non violento) sulla caviglia di Bastoni, il Var scarta il rosso ma il giallo (Mariani è a un metro) era da mostrare. Al 9’ st, Weah su Dimarco in fuga: 4° giallo mancante", analizza La Gazzetta dello Sport.