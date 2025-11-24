Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport è netto il rigore assegnato all'Inter dopo che il Var ha richiamato Sozza

"Al 5’ duello scomposto e aereo Gabbia-Lautaro: il primo alza troppo la gamba che colpisce l’interista in due punti; Martinez sgomita in viso il rossonero: Sozza non sceglie ma l’interista è da giallo. Al 24’ manca l’ammonizione per Pavlovic su Thuram a metà campo. Lo 0-1 ha sviluppo regolare: Leao “ruba” palla a Calha senza alcun colpo punibile ma in maniera pulita. Al 25’ il rigore: Sozza non vede un pestone chiaro e a palla in gioco di Pavlovic a Thuram, interviene il Var".