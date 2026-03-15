Moviola GdS: “Scalvini in ritardo su Frattesi, calcio netto: sempre rigore”

"Corretti i primi due gialli: a Sucic su Zappacosta (19’, tacchetti sulla caviglia ma senza colpo violento) e a Kolasinac (su Dumfries al 20’). Niente fallo (Dumfries su Kolasinac) nell’1-0 di Esposito, mentre al 15’ st corretto giallo ad Augusto su Zalewski in fuga. Al 36’ st, Dumfries in possesso di palla e davanti a Sulemana: nel dubbio, lecito chiedersi perché l’interista cada in posizione di vantaggio assoluto ma lo sfioramento di piedi (destro/destro) e la spintina non sembrano travolgenti. Al 41’ st, c’è gioco d’anticipo e calcio ricevuto da parte di Frattesi: Scalvini in ritardo, il calcio è netto e non misurabile. In passato è sempre stato rigore: Gariglio silente, non va bene".