Positiva la direzione di gara dell'arbitro sloveno Vincic, che giudica in maniera corretta alcuni episodi complicati

Il Corriere dello Sport giudica positivamente la direzione di gara dell'arbitro sloveno Vincic in occasione di Inter-Bayern Monaco: "Coerente con le sue scelte, sia tecniche che disciplinari. Giudica alla stessa maniera gli episodi in area, in un caso prendendosi qualche rischio. La chiude con 26 falli fischiati e tre cartellini gialli, tutti corretti e appropriati: ne mancano un paio, di sicuro se la cava Goretzka".