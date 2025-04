"Manca un giallo a Lautaro: scivolata su Mina, piede destro a martello sul tallone dell’avversario, ammonizione sicura e non rosso perché manca forza e Lautaro non affonda. Da giallo anche una sbracciata (mentre i due cercano di divincolarsi) di Deiola su Frattesi: non è un contatto di gioco. Rischia, qualcosa, anche Frattesi, nella ripresa: manata sul volto di Coman (ma sta guardando da un’altra parte)", il commento, lato disciplinare, del quotidiano per Di Bello che prende 5,5.