Gestione buona da parte del direttore di gara di Feyenoord-Inter, viene richiamato al Var per il calcio di rigore poi assegnato

Gestione buona da parte del direttore di gara di Feyenoord-Inter Eskas, viene richiamato al Var per il calcio di rigore poi assegnato per il contatto tra Mitchell e Thuram . Rigore poi sbagliato da Zielinski.

"Al 5’, Carranza sarebbe da giallo su Asllani: graziato. Al 16’ del primo tempo è evidente il tocco di Mitchell a Thuram in area: serve il Var per il verdetto, dubbi sull’intensità del colpo (che c’è). Al 26’, Ueda cerca di scavalcare De Vrij ma poi si affloscia da solo dentro l’area: bravo Eskas a disinnescare, non c’è rigore. Al 28’ calcione di Bastoni su Mitchell: giusto il giallo che però sarebbe dovuto essere mostrato anche all’olandese quando è lui a colpire Bastoni", scrive La Gazzetta dello Sport.