"Un’omissione (Danilo era da ammonire al 2’, fallo su Thuram) e una “svista” (non è fallo di Kalulu al 40’ st), ma per il resto ogni scelta è corretta. Palesi i 2 rigori: al 14’ Danilo colpisce in ritardo Thuram, al 36’ Kalulu calcia Dumfries prima del tocco di braccio dell’interista. Corretti i gialli mostrati, un po’ eccessivo quello a Pavard. All’inizio dell’1-2 non c’è fallo di Danilo a Lautaro (palla colpita in anticipo)", riporta La Gazzetta dello Sport.