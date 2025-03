La cosa fa ancora più effetto perché, in questa stagione così intensa, l’Inter che in A concede e soffre molto più di quanto non succedesse l’anno scorso, in Europa viaggia a una velocità decisamente superiore. In fondo anche perché è proprio in Champions che Inzaghi ha cominciato a impastare il cemento per il suo muro. Da quando c’è Simone in panchina, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata nel 59,5% delle partite di Champions, ovvero 22 su 37. È il record in percentuale per un allenatore con almeno 30 partite con un club nella competizione: ci risiamo, nessuno ha fatto meglio.