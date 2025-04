Il Bayern di Kompany, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, deve fare i conti con le tante assenze per infortunio

"Nel giorno dell’addio ufficiale di Thomas Müller, fine contratto a fine stagione, le conferme sui timori per Jamal Musiala. Che salterà entrambe le partite con l’Inter e anche quasi tutto il finale di stagione. Le “sei-otto settimane” necessarie per guarire dallo strappo al muscolo posteriore della coscia sinistra potrebbero significare un possibile rientro per l’ipotetica finale di Champions , che si terrà proprio a Monaco il 31 maggio. Ma prima di pensarci, il Bayern deve guardare all’Inter e alla continua serie di infortuni che stanno limitando le possibilità di Kompany. Sono fuori causa di sicuro anche Upamecano, Ito, Davies e Pavlovic. A meno di guarigioni improvvise salteranno almeno l’andata Neuer e Coman, inoltre non sono in condizioni brillanti anche Goretzka e Guerreiro. Kane dopo il match vinto per 3-1 con l’Augsburg aveva del ghiaccio sul piede destro, ma è stato lui stesso a tranquillizzare l’ambiente", scrive La Gazzetta dello Sport.