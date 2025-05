Entusiasmo alle stelle a Napoli in vista della partita tra la formazione di Conte e il Cagliari, in programma venerdì sera allo stadio Maradona: la richiesta di biglietti è infinitamente superiore alle disponibilità, e i tifosi sono pronti a far partire la festa scudetto per le vie della città.

Per evitare problemi di ordine pubblico e per ampliare il numero di tagliandi per il match, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe spingendo per vietare la trasferta ai supporters ospiti, come scrive Il Mattino: "La battaglia di De Laurentiis si sposta sul settore ospiti, la vecchia Laterale tra la Posillipo e la Curva A. Il Napoli vorrebbe che il Viminiale vietasse la trasferta ai tifosi del Cagliari (al momento c'è il via libera ai fidelizzati), tanto per i sardi è una partita che non mette in palio nulla, mentre per gli azzurri c'è la storia.