Giornata delicata quella di venerdì in cui verrà assegnato lo scudetto: queste le probabili designazioni di Rocchi per Napoli-Cagliari e Como-Inter:

"Il designatore, dopo aver recuperato un minimo di serenità e di fiato, ha ripreso dal cassetto la bozza delle designazioni che aveva immaginato per questa giornata, ora splittata in tre tronconi (venerdì la poule scudetto, sabato le “passerelle” arbitrali per qualcuno che lascerà la serie A, domenica gli ultimi verdetti fra Europa e salvezza), e ha ripassato i nomi a penna. Oggi consegnerà il foglio per l’ufficialità, non dimenticando che c’è l’ipotesi (difficile) di spareggio scudetto e (più facile) salvezza", riporta il Corriere dello Sport.