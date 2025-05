CdS – Napoli contro un Genoa sano e salvo. Ma si sente il tema Conte

A Napoli sono pronti a festeggiare lo scudetto. Ma non sanno ancora se Conte resterà o meno anche la prossima stagione. "In attesa dell’incontro con De Laurentiis fondamentale per definire i programmi e chiarire la coniugazione dei verbi giusti, l'allenatore preferisce evitare l’argomento e focalizzare tutta l’attenzione sul calcio", spiega il Corriere dello Sport. Ed effettivamente l'allenatore azzurro lo ha detto alla vigilia: «I tifosi mi chiedono se vinciamo lo scudetto, non se resto. Tutto il resto è noia».