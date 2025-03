Non convince fino in fondo la direzione di gara di Doveri, che lascia correre su alcuni episodi poco chiari

Il big match tra Napoli e Inter è terminato in parità, ma alcuni episodi arbitrali hanno fatto discutere. La Gazzetta dello Sport, nella sua moviola, non condivide alcune decisioni di Doveri: "Detto che la punizione (fallo su Mkhitaryan) che porta allo 0-1 è netta, qualche secondo prima (20' pt) un tamponamento di McTominay a Dumfries sarebbe dovuto sfociare in calcio di rigore: c'è impatto energico, braccio spianato sul collo e il tutto senza mai nemmeno immaginare un contatto con il pallone.