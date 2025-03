A fare da contraltare alla gemma dell’esterno (un bacino anche per Spalletti in ottica azzurra, dato che ormai incombe la doppia sfida con la Germania in Nations League) la rete di chi non ti aspetti, ovvero Philip Billing (secondo danese a segnare in A col Napoli dopo Harald Nielsen, autore di due gol nel 1968/69 contro Bologna e Cagliari) che ha premiato il forcing per tutto il secondo tempo della squadra di Conte che già nel primo - dove c’era stato più equilibrio - si era comunque fatta preferire anche grazie alla mossa di affiancare Gilmour a Lukaku e Raspadori nella pressione sul giro palla nerazzurro, con Di Lorenzo altissimo su Mkhitaryan".