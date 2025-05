Saranno ufficializzati nella giornata di oggi gli orari della 37a giornata di Serie A: si va verso la contemporaneità della quasi totalità delle gare, considerando che, dalla salvezza allo scudetto, tutti gli obiettivi sono ancora in gioco. In merito al tricolore, scrive il Corriere dello Sport: "Volendo lo scudetto potrebbe essere già assegnato, ma servirebbe che il Napoli vincesse a Parma e che l’Inter perdesse in casa con la Lazio.

Tale scenario, peraltro, è ritenuto remoto anche dal club partenopeo che, tra l’altro, se a stretto giro di posta venisse ufficializzato pure l’anticipo delle due gare scudetto, potrebbe far scattare con maggiore anticipo la vendita dei biglietti per la sfida con il Cagliari, attrezzandosi per tempo per tutte le necessità organizzative collegate. Di diverso avviso l’Inter, che preferisce aspettare per valutare meglio ogni opzione.