"Ha fatto abbastanza discutere quel colpo di braccio in area di Dumfries in Napoli-Inter: 33’, il difensore nerazzurro impatta la palla col braccio largo che però resta dentro la figura. Per questo non è stato assegnato il rigore: quell’arto non ha alterato il volume corporeo, ed è la considerazione che hanno fatto arbitro e Var nella sera del “Maradona” poi promossa dai vertici arbitrali il giorno dopo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.