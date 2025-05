"Inzaghi farà da garante all'estate di rinvigorimento della rosa mentre il Napoli non ha questa sicurezza su Conte. Sta vincendo lo scudetto ma ha meno certezze di chi non lo vince. Conte resterà? Se sì, con che spirito? Perché la retorica dell'under dog per una squadra campione non può più funzionare e ci sarà il tabù Champions da sfatare, oltre che da gestire in termini di impegno e rotazione dei giocatori. Se Conte andrà via lascerà a De Laurentiis uno scudetto e un club rivalutato ma anche un nuovo anno zero per quanto riguarda l'identità del Napoli che sarà da ripensare. E forse per questo inizia a circolare il nome di Allegri, l'unico in circolazione a cui non interessa dare un'identità alla squadra", conclude il giornalista.