La Nazinoale è ancora senza allenatore: la FIGC è alla ricerca di un sostituto dell'esonerato Spalletti, e nelle ultime ore è circolata anche l'ipotesi di affidarsi a un tecnico straniero. Tra i tanti nomi accostati all'Italia, come ricorda Tuttosport, ci sono anche due ex Inter: "Nel mare magnum di giornata si è parlato anche di un allenatore straniero: sul web impazzava il nome di José Mourinho (il cui ingaggio però ha cifre non proponibili per la Figc) ma, restando nel campo delle ipotesi, sarebbe stata più credibile quella che portava a Rafa Benitez".