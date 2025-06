Marcus Thuram è tornato a disposizione di Cristian Chivu ma, a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora, non dovrebbe rientrare da titolare nella partita di questa sera contro il Fluminense nel Mondiale per Club. Scrive Tuttosport:

"Il tecnico romeno ritrova a pieno regime Marcus Thuram ma, a meno di sorprese, la ThuLa non dovrebbe ancora tornare, se non a gara in corso: il francese e Lautaro Martinez non giocano insieme dall’inizio dalla finale di Monaco di Baviera, una partita della quale l’ambiente nerazzurro si è anche stancato di parlare, come ha chiarito di recente proprio l’allenatore ex Parma".