Barella e compagni travolti nel disastro azzurro in terra scandinava nella prima partita delle qualificazioni

Parte subito con una pesante sconfitta per 3-0 l’avventura dell’Italia di Luciano Spalletti alle qualificazioni ai Mondiali in programma nel 2026. Gli Azzurri cedono a Oslo contro la Norvegia sotto i colpi di Haaland e compagni e il percorso si complica immediatamente.

BASTONI, 4: In ordine di tempo, il primo colpevole del crollo: sbaglia due volte sull’1-0, perde palla e tiene in gioco Sorloth. Solo una chiusura pulita su Haaland

BARELLA 4: Il motore è in riserva sparata: è spento, lo avevamo già visto a Monaco con l’Inter. Anche quando si sposta al centro, non ispira granché meglio.

FRATTESI 4,5: Non funziona neppure l’uomo che era stato della provvidenza. Non stavolta: prova a tamponare su Berge, non gli riesce mai un’incursione.