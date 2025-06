Sorloth, Nusa e Haaland dominano l’Italia in 42 minuti. Ora servono vittorie larghe, a partire da lunedì contro la Moldova, per restare in corsa

Il confronto ha mostrato il divario tra le due squadre, soprattutto nella capacità di gestire il ritmo e finalizzare: i norvegesi, con il loro 4-3-3 offensivo, hanno messo in crisi una Nazionale incapace di reagire e mai davvero in partita. “Oltre la mediana non siamo esistiti”, scrive il quotidiano, evidenziando anche la difficoltà nel costruire gioco nonostante il possesso palla (62%) fosse in favore degli azzurri.