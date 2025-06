Il primo posto nel girone — unico pass diretto per il Mondiale 2026 — è già compromesso dopo una sola partita. I norvegesi volano a 9 punti, l’Italia resta inchiodata a zero. I playoff di marzo, già fatali per Russia 2018 e Qatar 2022, diventano l’unica strada percorribile. Lunedì contro la Moldova, a Reggio Emilia, gli azzurri dovranno vincere e segnare molto, ma Il Corriere della Sera sottolinea lo scetticismo attorno a una squadra priva di idee e personalità.

La partita dura solo un tempo. L’Italia parte con intensità ma si scioglie subito. Bastoni sbaglia sul primo gol, lasciando campo aperto a Sorloth. Sul raddoppio di Nusa — definito “dribblomane di qualità” — Di Lorenzo e Rovella si ostacolano. Sul 3-0, firmato Haaland, Di Lorenzo non tiene la linea del fuorigioco. Il primo tiro in porta arriva solo al 92’, un colpo di testa debole di Lucca.

La Norvegia, spesso esclusa dal Mondiale per mano italiana, si prende la sua rivincita e canta in festa. All’Italia resta solo il vuoto, la delusione e la prospettiva di un miracolo necessario per non mancare il terzo Mondiale consecutivo.