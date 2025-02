Questo schieramento, adottato prima del raddoppio su rigore di Calhanoglu, si è rivelato utile per arginare gli esterni della Lazio. Nonostante i nerazzurri non fossero al massimo della forma, hanno avuto la meglio grazie all'esperienza e alla scaltrezza.

La difesa di Baroni ha lasciato troppo spazio, con Isaksen avanzato in attesa di un possibile contropiede. Dumfries ha trattenuto Rovella, impedendogli di intervenire per chiudere lo specchio. A pesare sulla regolarità della rete è stata la posizione di De Vrij, che, in fuorigioco, ha oscurato la visuale di Mandas. Il portiere greco, impossibilitato a vedere la traiettoria del tiro, non ha nemmeno tentato la parata. Un gol che avrebbe dovuto essere annullato secondo Il Corriere dello Sport.