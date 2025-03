Diversi cambi nella formazione che domani sera scenderà in campo nel ritorno degli ottavi di finale con il Feyenoord. Inzaghi vuole risparmiare Lautaro in vista del big match con l'Atalanta, sarà invece in campo Thuram che è entrato nel finale della gara col Monza.

"In attacco cambieranno i protagonisti. Tutto lascia credere, infatti, che stavolta comincerà in panchina Lautaro (solo un po’ di fatica l’altra sera), con nuova chance tra i titolari per Taremi. Thuram, nonostante il palo preso a porta vuota, contro il Monza è apparso in crescita. In ogni caso, c’è sempre Arnautovic, che nell’ultimo mese si è preso letteralmente la scena con 3 gol pesantissimi in appena 4 apparizioni. Evidentemente, l’austriaco sta bene sia dal punto di vista fisico sia da quello dello spirito ed è da considerare ormai la terza scelta là davanti. La speranza è che, grazie ad un contributo finalmente consistente, il peso dell’attacco non sia solo sulle spalle dei Big MaMa. Contro l’Atalanta toccherà certamente a loro. Meglio, però, che si presentino a Bergamo nelle migliori condizioni possibili", scrive il Corriere dello Sport.