L'Inter non poteva che ripartire da Lautaro Martinez. L'attaccante e capitano nerazzurro ha preso per mano la squadra dopo il cambio di allenatore e la sta trascinando anche al Mondiale, dove ha già segnato due gol nella fase a gironi. Un leader in campo e fuori, come scrive il Corriere dello Sport: "Seguendo l'esempio di capitan Lautaro, l'Inter sta ricominciando a rimettersi in marcia. Con l'obiettivo di smaltire il prima possibile la delusione di Monaco, il leader nerazzurro sta facendo valere il suo ruolo di guida all'interno dello spogliatoio e, dopo qualche giorno trascorso a elaborare la brutta sconfitta in Champions, il fatto di potersi cimentare con il Mondiale per club ha aiutato a rivolgere lo sguardo verso il futuro".