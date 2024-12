Se dal punto di vista sportivo, l'Inter tornerà ad acquistare giocatori importanti, non sarà di certo l'unica novità portata dalla nuova proprietà. Oaktree vuole investire a 360° ed è ppronta ad alcuni importanti cambiamenti in società e anche nel centro d'allenamento nerazzurro.

"È un cambio di passo, non c’è dubbio. Oaktree ha messo le mani dentro l’Inter e l’ha fatto anche cambiando quattro figure dell’area Corporate, in ambiti che variano dalle Risorse Umane al settore commerciale, nel quale è arrivato Giorgio Ricci, nuovo Chief Revenue Officer del club. Oaktree si aspetta un incremento deciso dei ricavi, sotto questo punto di vista. E, in particolare, lo sviluppo di un mercato fin qui poco “battuto” come quello degli Stati Uniti: è inevitabile pensare a qualche iniziativa diretta nei prossimi mesi, Usa vuol dire Mondiale per club la prossima estate ma anche Mondiale del 2026", spiega La Gazzetta dello Sport.