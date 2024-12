Un minimo, però, perché il massimo potenzialmente potrebbe essere addirittura di 24 partite, considerando le potenziali due sfide in più tra Supercoppa italiana (la finale) e Coppa Italia (i quarti) nel caso di passaggio del turno in entrambe le competizioni, ma anche le due partite aggiuntive in Champions League nel caso in cui l'Inter non chiudesse tra le prime otto nella classifica unica della prima fase.

E in questo ultimo caso, la media scenderebbe a una partita ogni 3,6 giorni consecutivamente per tre mesi, fino al big match che potrebbe spostare molto nella lotta scudetto. Per fare un confronto diretto, la squadra di Conte nello stesso lasso di tempo scenderà in campo per un minimo di 13 partite e un massimo di 14, in media quindi un massimo di una partita ogni 6 giorni circa