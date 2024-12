GdS – Inter, stress test in un mese: sei partite prima della Supercoppa

Il focus sul cammino dei nerazzurri prima di volare in Arabia per la semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta ed eventuale finale

E' proprio qui che comincia la salita per l'Inter. I nerazzurri da venerdì in poi saranno in campo per una tappa dopo l'altra di un tour de force che darà risposte importantissime sul cammino e sugli obiettivi stagionali. Lo ricorda in un focus la Gazzetta dello Sport: