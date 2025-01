A differenza di altre proprietà statunitensi presenti nel nostro calcio, Oaktree ha subito voluto distinguersi nel suo modus operandi. La distinzione principale è nella presenza, visto che, come riporta Tuttosport, fin dal suo insediamento dello scorso maggio, il fondo americano ha piazzato a Milano per quattro uomini in pianta stabile. Non solo: come dimostrano i cambiamenti degli ultimi mesi, Oaktree ha deciso di stravolgere completamente l'area corporate: