Non c'è alcun dubbio che Oaktree con l'acquisto dell'Inter, almeno dal punto di vista economico-finanziario, abbia fatto un grosso affare. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, la proprietà americana, dopo aver rilevato da Zhang la società per 442 milioni di euro complessivi (causa la mancata restituzione del prestito), ha continuato sulla strada dell'aumento di valore. Ora, secondo la rosea, l'Inter, debiti compresi, vale 1,7 miliardi di euro. Si legge:

"Gli altri americani L’esborso nell’Inter consiste essenzialmente nell’ammontare del prestito non ripagato da Zhang: 442, inclusi gli apporti nel club. Non v’è dubbio che Oaktree abbia fatto un affare entrando nel calcio italiano. L’enterprise value dell’Inter è di 1,7 miliardi. Togliendo i 350 milioni di debiti finanziari (appena ridotti in virtù del rifinanziamento), l’equity value sarebbe di 1,35 miliardi. Già ora Oaktree sarebbe in grado di realizzare una cospicua plusvalenza".