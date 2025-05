"Domani la Lega renderà noti gli orari delle gare della penultima giornata, quella in programma domenica. Niente anticipo a sabato alle 18 per Verona-Como visto che l’Hellas, con il pareggio di ieri contro il Lecce, non è matematicamente salvo. Se Genoa-Atalanta sarà giocata sabato alle 20.45 sarà deciso dal risultato di stasera della Dea contro la Roma: in caso di vittoria, Gasperini sarebbe certo della qualificazione alla prossima Champions. Alla penultima e all’ultima giornata è previsto il principio della contemporaneità per le squadre con gli stessi obiettivi", scrive La Gazzetta dello Sport.