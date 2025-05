"Ma a proposito di parole, quelle pronunciate ieri da Antonio Conte, sul fatto che «nelle 38 partite vince chi merita, mentre nei tornei brevi conta il sorteggio e il fatto di trovare avversari squalificati o infortunati...» di sicuro risvegliano l’orgoglio nerazzurro. E se oggi l’ultimo scatto non basterà per il controsorpasso sul Napoli, tornerà utile come promemoria in vista dell’ultimo atto della maxi Champions, dove i nerazzurri non hanno sbagliato un colpo e si sono meritati la finale da outsider assoluti, col quattordicesimo fatturato d’Europa", aggiunge il quotidiano.