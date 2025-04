Tanti gli infortuni in casa Bayern. L'ultimo in ordine di tempo quello del giovane Musiala. Kompany deve affidarsi alla bandiera di sempre

"Venerdì scorso ad Augsburg, Goretzka è rimasto 90’ in panchina per problemi alla schiena e Kane ha lasciato gli spogliatoi con una caviglia un po’ gonfia, ma entrambi contano di essere a disposizione nell’andata dei quarti di finale di Champions domani contro l’Inter. Non ci saranno invece Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic e Coman. Ma l’assenza più pesante è senza dubbio quella di Musiala che venerdì sera aveva segnato un gran gol per il provvisorio 1-1, ma poi ha riportato uno strappo al muscolo posteriore della coscia sinistra. L’infortunio di Musiala è un duro colpo per Kompany che ora dovrà affidarsi all’esperienza di Thomas Müller. Proprio lui, l’icona del club bavarese messo alla porta dopo 25 anni, nei quali ha vestito la maglia della squadra per la quale faceva il tifo da bambino", scrive La Gazzetta dello Sport.