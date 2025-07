Dopo le parole di Calhanoglu al rientro a Milano, ieri a casa Lautaro è arrivato l'incontro tra i due giocatori che pone fine alla questione. Dopo quanto era successo a seguito dell'eliminazione dell'Inter al Mondiale per Club, capitolo chiuso.

"Ieri pomeriggio, capitan Lautaro e Hakan Calhanoglu si sono mostrati finalmente come tutto il mondo nerazzurro si augurava di rivederli. Insieme, abbracciati, sorridenti. Uniti. Eccola qui, la kiss cam all’incontrario che i tifosi interisti non vedevano l’ora di intercettare scrollando tra i post sugli schermi dei loro smartphone.

Il gesto della coppia nerazzurra, pubblicato dal capitano in una storia su Instagram poi condivisa dal compagno turco, è talmente potente a livello simbolico che vale già il primo gol della nuova stagione: se vi viene in mente un modo migliore per riaccendere i motori, avvisateli", racconta La Gazzetta dello Sport.